Відома українська співачка Настя Каменських нещодавно опинилася у центрі уваги після того, як у мережі поширилися чутки про можливе розставання зірки з чоловіком Олексієм Потапенком. При цьому Настя ретельно ігнорує всі питання та ділиться в Інстаграм різними історіями та зауваженнями.

Цього разу співачка висловила подяку нашим воїнам ЗСУ:

«Наш захист та опора. Наші сміливі, хоробри та незламні захисники та захисниці. Сьогодні вся Україна вітає вас із Днем Збройних Сил України. Ми дякуємо вам за те, що мужньо захищаєте нашу землю. Ви – приклад гідності, честі та незламності. Бережіть себе 🙏🏼» – пише Настя.

"Слава героям! 🇺🇦; Слава ЗСУ 👏🏽🇺🇦❤️; Буде так! Обов'язково! Бо наша віра у ЗСУ та Україну міцна і нездоланна 💙💛; Слава ЗСУ, Слава України ❤️Зберігай Вас Божа Матір! Слава ЗСУ! Здоров'я та терпіння на полюванні на свинособак!».

Ми також писали, українці зізнаються, що не хочуть вірити у розлучення Каменських та Потапа, адже вважають їх за хорошу пару.

Інші, навпаки, висловлюють впевненість у тому, що цей союз був приречений, адже Настей Каменських, на їхню думку, рухали інші мотиви, а не кохання.

Нагадаємо, Потап на тлі чуток про розлучення засвітився в іншій країні.

Також повідомлялося, що екс-дружина Потапа Ірина Горова розірвала з ним співпрацю.