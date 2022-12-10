Цього разу на своїй сторінці в Instagram зірка поділилася важливим спостереженням.
"Настало відчуття якогось інформаційного передозу, у мене прям якесь інформ ожиріння. Подивитись і почитати історію України, новини прочитати 50 разів на день), послухати аналітиків, уроки англійської, по роботі потрібно не відставати і стежити за новими відкриттями, нові курси, нові книжки, дослідження, подивитись фільм, що дуже рекомендують (та хоча б один із сотні глянути)" — зізнається Аніта Луценко.
Також тренерці треба не обділити увагою донечку Мію, яку вона народила в 2016 році.
"...щось по дорозі чіпляється із пліток і сенсацій, хоч послухати пісні, що на Євробачення мають шанс потрапити, знайти інфо на ресурсах для Евересту, що гріє краще руки та стопи, а тут уже і про гору цікаво глянути, як приготувати щось новеньке, а не просто зберегти в закладках, курс з фінансової грамотності, підписана на класних людей, але просто не встигаєш читати навіть дуже цінне і ще і ще і ще…є відчуття, що нічого не встигаєш і через це якесь всередині відчуття, що стоп! Можна перерву?", — додала зірка "Зважені та щасливі".
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Аніта Луценко порівняла такий потік інформації зі збільшення калорійності їжі у нашому житті, тому вже потрібно обирати, яку інформаційну дієту застосовувати.
Нагадаємо, що Аніта Луценко зі "Зважені та щасливі" похизувалася ніжками в сукні з розрізом.
Як повідомляла Politeka, Аніта Луценко зі "Зважені та щасливі" відверто заговорила про серйозне захворювання.
Також Politeka писала, що Аніта Луценко на весіллі з ведучим "Холостяка" Решетником відпалила під Сердючку.