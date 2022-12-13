Популярна українська блогерка Даша Квіткова, яка після перемоги у шоу "Холостяк" стала дружиною головного героя проекту Микити Добриніна і народила йому сина, часто радує шанувальників яскравими публікаціями нас на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина виклала цілу серію знімків із нової фотосесії та викликала не лише компліменти, а й дискусію у коментарях.

Як видно, на нових чорно-білих фотографіях Дашу знято у фотостудії, вона по-модельному позує фотографу. Перед камерою блогерка з'явилася у вільному чорному костюмі, під піджаком якого видно стильний білий топ, який наголосив на декольте. Її волосся розпущене і акуратно покладене і трохи завите, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації Квіткова запропонувала шанувальникам обрати, яке із десяти фото їм подобається більше. Однак у коментарях почали бурхливо обговорювати можливу пластику грудей у ​​блогерки: "Чому приховувала пластику грудей?", "Не всі хочуть робити бідони. Думаю, Даша зробила красиву та акуратну двійочку", "Я одна помітила нові груди?", "Дуже красиво. Ви зробили груди?", "Давно помітила, але чомусь у Даші не вистачає сміливості це визнати. Більше дратує позиція "я натуральна" при тому, що позиціонує себе як відкритого блогера", "Вона розповідала у себе на ютуб-каналі, що зробила груди", "Даша чомусь ігнорує ці питання. Але ж завжди розповідає все, про носі сказала відразу", "Даша, всім потрібно знати, хто так ювелірно робить груди".

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