Онук Софії Ротару музикант Анатолій Євдокименко після незаконної спроби втечі з України таки виїхав за кордон і хизується своїми творчими досягненнями.

Ведучий Слава Дьомін у своїй передачі СлаваПРО розповів про позицію легендарної української співачки щодо війни рф проти України, а також про виїзд її онука за кордон.

"Народна артистка України Софія Ротару на дії параші реагує хоч і досить слабко, але принаймі не розмірковує там про "мір во всьом мірє" і любов проти хаосу, а дякує ППО та ЗСУ. Але офіційних коментарів з приводу війни все ж не дає", — каже ведучий.

Онук зірки Анатолій Євдокименко "прославився" ще в березні. Тоді хлопець разом зі своїм батьком, сином Софії Ротару Русланом Євдокименком, намагався нелегально дістатися до Європи на човні, але був спійманий прикордонниками.

"З того часу, якимось дивним і невідомим нам усім чином Толя таки потрапив у Європу, де він зараз, власне, і виступає під сценічним іменем SHMN. Де саме він живе — не каже, але ділиться в свої соціальних мережах тим, що вже на початку наступного року його музичнний реліз побачить сві на берлінському лейблі", — розповів Слава Дьомін.

Напередодні Анатолій Євдокименко в інтерв'ю DHA прокоментував свою втечу з України: "З початком війни я був змушений покинути країну, щоб почати нове життя. Вже більше шести місяців я живу життям справжнього кочівника, яке багато чому мене навчило і дало новий погляд на життя".

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