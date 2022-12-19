Виконавиця Alyosha зізналася, що коли вони з чоловіком зідзвонювалися, не завжди він розповідав їй усе, щоб вона не переживала.

Українська співачка Alyosha висловилася про чоловіка - соліста "Антитіла" Тараса Тополю, який служив на фронті парамедиком. Вона поділилася, що артист опинився в небезпечній ситуації, коли був за кілька метрів від окупантів. Про це вона повідомила в інтерв'ю Аліні Дротюк.

Виконавиця зізналася, що коли вони з чоловіком зідзвонювалися, не завжди він розповідав їй усе, щоб вона не переживала. Пізніше Тарас Тополя ділився із дружиною, що небезпечні моменти справді були.

"Вони були досить близько до окупантів, за кілька метрів від них. І досить довго були. Але він парамедик. Я його просила, щоб він був обережним. Щоб не йшов, бив себе в груди, а спочатку подумати. Тарас настільки розумна людина, йому нічого не треба говорити. Він і так все розуміє і знає і хоче так, щоб у дітей був батько", - прокоментувала Alyosha.

Варто зазначити, що Тарас Тополя та інші учасники гурту "Антітіла" були активними учасниками бойових дій приблизно 6 місяців. Спочатку на Київщині, а потім на Харківщині. Але наприкінці серпня музикант отримав наказ від Залужного про відкликання фронту. У той же час він залишається парамедиком 130 батальйону територіальної оборони.

Нагадаємо, Alyosha захопила рідкісним фото їх із Тарасом Тополем сином-іменником.

Як повідомляла Politeka, Тополя з "Антитіла" дізнався про бажання дружини Alyosha піти на фронт.

Також Politeka писала, Alyosha розповіла про найважчий виступ під час вторгнення.