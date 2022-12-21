Як повідомляє Politeka.net, повномасштабна війна росії проти України триває 300 днів. Найважчі бої точаться біля Бахмута, але обстріли фіксуються по всій лінії фронту. На цьому фоні росіяни продовжують використовувати дрони для ударів по віддалених від фронту населених пунктах, включаючи Київ, але водночас зростає кількість вибухів і на військових об'єктах на території росії.

Українська телеведуча Маша Єфросиніна підбила підсумки у своєму Інстаграмі, а також зазначила, як за цей час змінилися українці.

Маша Єфросиніна опублікувала відео, де показала важливі події для України за роки незалежності. Потрапили до нього і кадри війни з ракетним обстрілом з боку росії. Закінчується ролик зверненням президента до українців зі словами подяки кожному громадяну за незламність і віру.

"300-й день "взяття Києва за три дні"… 300-й день, як про Україну каже весь світ. 300-й день, як Українці вміють одночасно молитися і проклинати. мирний час, але вже товстошкірі, щоб вижити в ці страшні 300-й день, як ми боремося за 30 років нашої Незалежності", - підписала кадри Маша Єфросиніна.

У коментарях користувачі мережі молилися за Україну, а також зазначали, що часто плачуть від того, що відбувається зараз. Але все ж таки у всіх живе віра в нашу перемогу.

Нагадаємо, Єфросиніна показала, в яких умовах доводиться працювати у Києві без світла.

Як повідомляла Politeka, Єфросиніна з Астаф'євою та Узєлковою не витримали після того, що відбувається на шоу в росії.

Також Politeka писала, Маша Єфросиніна зачепила українців новою заявою.