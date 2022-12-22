Відома українська співачка Злата Огневич щодня публікує, як проводить час удома та на роботі. В Інстаграм артистка розповідає про важливі події у своєму житті, а також любить ділитися простими дрібницями.

На цей раз Злата показала, як старанно тренується заради гарної фігури та ідеальної форми. Незважаючи на те, що зараз і так непростий період, закидати свої заняття Огневич не збирається.

Вже традиційно співачка показала, як займається у залі під наглядом особистого тренера та як качає прес мрії.

«Мій особистий рекорд сьогодні: за сьогодні пройшла пішки понад 50 поверхів. Просто зйомок було багато, багато справ. А світла було... мало. Точніше, його взагалі не було. І тренування» – поділилася Огневич.

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"Потрібно збиратися на зйомки, але батарейки на нулі. Поїду в гори, тільки-но з'являться вихідні", - зізналася Злата.

Нагадаємо, "Холостячка" Огневич підкорила задоволеним виглядом у компанії маленьких діток.

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