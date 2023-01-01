В інтерв'ю РБК-Україна артист заявив, що в соціальному плані українцям удалося позбавитися так званого комплексу меншовартості, але в культурному — є проблеми.

"Там не все так ідеально і гладко. Ми тішимось, що перемагаємо на Євробаченнях, але культура - це не поп-пісня. Відбулося підміна цінностей, що культура - це бльостки, фанєрка, мінусочок і поп-пісня. Це ще в давньому Римі придумали - культура для рабів. Вона була створена для мас, щоб багато не хотіли і не просили прав, вольностей і тому подібне. І у нас з цим є проблеми", — пояснює Олег Скрипка.

Лідер «Воплі Відоплясова» наголосив, що в Україні треба провести об'єктивну ревізію культурного та історичного надбання.

"А для цього мають бути експерти, яким довіряють. А в нас бабло вирішує все. І ситуація така, що маємо сильну спадщину, є серйозні виконавці, а нема експертів, які це можуть оцінити і транслювати в люди. Нема орієнтирів, народу впихують поп-продукт, який добре продається, і на цьому заробляють бабки", — каже музикант.

Артист також жорстко висловився про псевдопатріотичність у музиці та її небезпеку.

"Не побоюся цього слова, перший союзник кремлівців у будь-яких країнах - це містечковий ідіотизм. От і вони використовують це рагульство. Якщо згадати, які пісні були в гарячих ротаціях в Україні, то це російські і рагульські пісні. Український рагулізм - це великий союзник нашого ворога", — додав Олег Скрипка.

Нагадаємо, що Олег Скрипка назвав українських артистів, які виконують пісні російською, не українцями.

Як повідомляла Politeka, на своє 35 річчя гурт "Воплі Відоплясова" та син Олега Скрипки Устим випустили спільний кліп.

Також Politeka писала, що Олег Скрипка презентував новий кліп у кардинально зміненому іміджі.