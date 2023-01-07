Нагадаємо, після звільнення Діанова з полону українці зібрали на його лікування 23,4 млн грн. Однак всі витрати на лікування і реабілітацію захисника Маріуполя взяв на себе ФК "Шахтар".

Після цього Діанов вирішив віддати зібрані йому кошти на допомогу своїм побратимам.

Наприкінці грудня український герой повернувся з Америки, де йому зробили надскладну операцію. У лютому Діанов планує повернутись до США, але вже для того, щоб просити зброю для ЗСУ. Адже українська армія – найкраща, але їй не вистачає озброєння.

До речі, Діанов не сумнівається, що святкуваня перемоги над російськими загарбниками відбудеться вже зовсім скоро.

«Ми скоро виграємо війну, відбудуємо Україну. Наші діти будуть прекрасно вчитися, прекрасно жити. Все буде добре», - впевнений Діанов.

Нагадаємо, Діанов досі сумує за своєю колишньою дружиною, з якою розлучився багато років тому.

Також повідомлялось, що Данілов попередив про нове загострення на фронті та переломні події - треба готуватися.

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