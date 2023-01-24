Як пише Politeka.net , Володимир Остапчук - відомий український телеведучий, який став зіркою шоу "Маска". А нещодавно з'явилася новина, що знаменитість розлучився зі своєю дружиною, з якою з кінця літа не з'являвся разом. При цьому пара поки що не коментує цю інформацію.

Не забуває Остапчук і про Інстаграм, де цього разу показав, як знову подався до фронтової зони, поділившись кадрами у своєму блозі.

"Стріляють постійно. Одна жінка прийшла за допомогою, у неї з ранку на городі міна впала. Жінка сказала: "Тепер картоплю висаджу, бо лунка вже є", - написав Володимир у своєму сторіс.

"Приїхали до Куп'янська, точніше до Куп'янськ-вузлової, і тут постійні прильоти, не знаю, вам трохи зараз чи ні, ось знову - бух... Так...", - сказав Володимир у сторіс, намагаючись продемонструвати вибухи у місті.

"Тут фронт поряд, сильно все постраждало, але міста потихеньку повертаються до життя: вже є світло, майже скрізь вода, а от із опаленням поки що погано", - написав Володимир на другому сторіс.

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