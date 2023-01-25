Як пише Politeka.net , Святослав Вакарчук – відомий український музикант, який став лідером "Океан Ельзи". Не забуває артист і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Святослав розповів про плани, поділившись новим відео у своєму блозі.
"З 23 січня по 3 лютого в Лугано відбувається важлива подія – культурні дні України у Швейцарії.
Захід проходить з ініціативи Amicizia dei Popoli та патронату муніципалітету Лугано.
Головна художня ідея – створити символічний простір, де переплітаються культури швейцарського та українського народу.
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Проект спрямований насамперед на підтримку України та її народу. Усі кошти від виставки та концертів будуть спрямовані на гуманітарну допомогу, медикаменти”, - написав Вакарчук.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Коли будете в Римі?";
"Та смерть ворогам!";
"Це чудово !!!!!!!!!!! Де б не звучав Ваш голос, він дарує кращі емоції, послухати сольно, це особливий, його чекають з нетерпінням, Серцем з Вами, бажаю, щоб все пройшло добре! ";
"Ми на вас чекаємо в Лісабоні".
Нагадаємо, Вакарчук розсекретив останнє повідомлення від Дениса Монастирського
А ще Politeka повідомляла, що лідер "Океан Ельзи" Вакарчук зізнався чим довгий час займається за кордоном.
Також Politeka писала, що улюблениця Вакарчука Соловій опинилася в обіймах українського захисника