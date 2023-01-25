Як пише Politeka.net , Святослав Вакарчук – відомий український музикант, який став лідером "Океан Ельзи". Не забуває артист і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Святослав розповів про плани, поділившись новим відео у своєму блозі.

"З 23 січня по 3 лютого в Лугано відбувається важлива подія – культурні дні України у Швейцарії.

Захід проходить з ініціативи Amicizia dei Popoli та патронату муніципалітету Лугано.

Головна художня ідея – створити символічний простір, де переплітаються культури швейцарського та українського народу.

Проект спрямований насамперед на підтримку України та її народу. Усі кошти від виставки та концертів будуть спрямовані на гуманітарну допомогу, медикаменти”, - написав Вакарчук.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Коли будете в Римі?";

"Та смерть ворогам!";

"Це чудово !!!!!!!!!!! Де б не звучав Ваш голос, він дарує кращі емоції, послухати сольно, це особливий, його чекають з нетерпінням, Серцем з Вами, бажаю, щоб все пройшло добре! ";

"Ми на вас чекаємо в Лісабоні".

Нагадаємо, Вакарчук розсекретив останнє повідомлення від Дениса Монастирського

А ще Politeka повідомляла, що лідер "Океан Ельзи" Вакарчук зізнався чим довгий час займається за кордоном.

Також Politeka писала, що улюблениця Вакарчука Соловій опинилася в обіймах українського захисника