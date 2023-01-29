21-річна онука легенди української естради Софії Ротару вже тривалий час живе та навчається в Нью-Йорку, США, де також активно продовжує будувати кар'єру в модельному бізнесі. Своєю красою вона підкорила мільйонера зі списку Forbes, віце-президента IT-компанії Readdle Дениса Жаданова.

Дівчина часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Цього разу Софія Євдокименко показала кадр із нової ефектної фотосесії, на якому вона позує в стильному чорному костюмі, який підкреслив її струнку фігуру. При цьому під піджак модель одягнула лише тоненьку білу майку. Волосся вона акуратно зібрала, а образ доповнила маленькою блакитною сумочкою.

Онучка Ротару не стала заморочувати з підписом до фото, залишивши під ним просто "🖤".

Шанувальники в коментарях підтримали Соню та засипали її компліментами:

"Вау, абсолютно чудово. Так гарно. Неймовірно круто 😎";

"Вау 😍😍 Яка краса 🥺❤️";

"Моя❤️".

Оцінило в коментарях та просто лайками публікацію Євдокименко все зіркове сімейство — і бабуся Софія Ротару, і батько з мамою, і брат Анатолій, який після незаконної спроби перетину кордону таки вирвався в Європу та хизувався цим в соцмережах.

Нагадаємо, внучка Софії Ротару засяяла у блискучому костюмі на тлі Лос-Анджелеса.

Як повідомляла Politeka, Соня Євдокименко показала, як насолоджується життям з нареченим-мільйонером.

Також Politeka писала, що внучка Ротару похизувалася розкішним відпочинком в Малібу, вразивши видом в міні-купальнику.