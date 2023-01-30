Як пише Politeka.net , Дар'я Петрожицька - відома українська актриса, яка зіграла у серіалі "Папік". А після повномасштабного вторгнення зірка практично одразу поїхала до Німеччини. Як Даша зізнавалася, її покликав туди хлопець, про якого вона раніше не планувала розповідати. А нещодавно Петрожицька зізналася, що весь цей час вона не мала можливості працювати, тому забезпечує її повністю молода людина.

Не забуває Даша і про Інстаграм, де цього разу вирішила похвалитися своїм успіхом. Як можна зрозуміти, Петрожицькій вдалося скинути кілька кіло.

"-2,5 кг. -2 см по всьому тілу. Але -3 см сідниці та -5 см талія", - похвалилася Даша у сторіс.

"Дайте реакцію або напишіть мало/нормально/або так хочете/або не хочете", - попросила зірка, звертаючись до українців.

А до цього Даша розповіла про мітинги у Гамбурзі.

"Мітинги-демонстрації – благодійні концерти – вишивання (як медитація) і так уже хто знає скільки часу…"

Знаю, що всі втомилися… але не зупиняйтесь, будь ласка, продовжуйте допомагати нашим захисникам та нашій країні!", - написала Даша у публікації, яку зробила окремим постом.

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