Популярна ведуча Леся Нікітюк продовжує інтригувати новими кадрами в мережі після того, як розпочала довгоочікувані зйомки нового шоу вперше за рік. Також Леся встигла розповісти про те, як за один день відзняла одразу три випуски з колегами.
Один із кадрів після роботи артистка оцінила найбільше і вирішила продублювати його у профілі в Інстаграм. Шуба та ледь помітний ліф викликали чимало бурхливих коментарів.
«Можна я це фото виставлю. Дякую» - пише Нікітюк під новим кадром в Інстаграм.
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Але коли Леся зробила щось собі – все! Кінець світу! Як ти могла!; А сумують ті, хто заздрить, вибачте. Це мистецтво; Була собою, стала схожа на багатьох;
Що ти зробила із себе. Стала гламурна лялька наколота, така як усі без особи».
Тим не менш, є й свої мінуси у тому, щоб блищати на сцені. Леся показала сміливий образ із салатовою шубою та без блузи. Відкрите декольте одразу привернула увагу. Але Нікітюк заговорила не про своє вбрання, а про зачіску.
«Підсумок за день: зняли три програми та волосся» - жартівливо зауважила Леся, показуючи себе в гримерці.
Раніше Леся Нікітюк показала, як повертається на роботу вперше за рік.
Також Politeka писала, що Нікітюк звернулася до знаменитих чоловіків, які заговорили про стосунки з нею.
Крім того, Politeka.net писала, що Нікітюк чесно відповіла, чи робила щось із своїми губами.