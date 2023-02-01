Популярна ведуча Леся Нікітюк продовжує інтригувати новими кадрами в мережі після того, як розпочала довгоочікувані зйомки нового шоу вперше за рік. Також Леся встигла розповісти про те, як за один день відзняла одразу три випуски з колегами.

Один із кадрів після роботи артистка оцінила найбільше і вирішила продублювати його у профілі в Інстаграм. Шуба та ледь помітний ліф викликали чимало бурхливих коментарів.

«Можна я це фото виставлю. Дякую» - пише Нікітюк під новим кадром в Інстаграм.

«Sexy baby 🔥; Шикарна, як завжди!; А може, не варто виставлятись під час війни. Дуже багато горя в Україні;

Але коли Леся зробила щось собі – все! Кінець світу! Як ти могла!; А сумують ті, хто заздрить, вибачте. Це мистецтво; Була собою, стала схожа на багатьох;

Що ти зробила із себе. Стала гламурна лялька наколота, така як усі без особи».

Тим не менш, є й свої мінуси у тому, щоб блищати на сцені. Леся показала сміливий образ із салатовою шубою та без блузи. Відкрите декольте одразу привернула увагу. Але Нікітюк заговорила не про своє вбрання, а про зачіску.

«Підсумок за день: зняли три програми та волосся» - жартівливо зауважила Леся, показуючи себе в гримерці.

Раніше Леся Нікітюк показала, як повертається на роботу вперше за рік.

Також Politeka писала, що Нікітюк звернулася до знаменитих чоловіків, які заговорили про стосунки з нею.

Крім того, Politeka.net писала, що Нікітюк чесно відповіла, чи робила щось із своїми губами.