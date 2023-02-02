Організатори "Євробачення" презентували сцену конкурсу, який цього року замість України пройде у Ліверпулі, Великобританія.

Як пише Politeka.net, Україна перемогла на Євробаченні-2022 і здобула право бути приймаючою країною конкурсу в 2023 році. Але через бойові дії організатори вирішили перенести конкурс до Великобританії, де він пройде у Ліверпулі. Україну там представлять гурт TVORCHI, який переміг на Нацвідборі, де обійшли КРУТЬ та Jerry Heil. А тепер організатори конкурсу показали сцену, яка буде у Ліверпулі. Фотографії опублікували у себе на сторінці в Інстаграмі "Суспільне.Євробачення".

"Така сцена Євробачення-2023", - написав український мовник.

Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:

"Як у 5 елементі)) космос";

"У 2017 була кращою";

"Добре, що без сонця і води, а то не хочеться щоб другий рік поспіль була хронова сцена)";

"Дуже скромно";

"Зіркольот "Ентерпрайз" на шляху до зірок)";

"Я, напевно, вперше в житті реагую типу wow. Тому що зазвичай навіть якщо подобається, то не так сильно як цього року";

"Хороша сцена означає лише одне. Євробачення цього року буде вогонь!";

"Мені подобається сцена!"

Нагадаємо, Великобританія презентувала символіку "Євробачення-2023", українці в люті

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