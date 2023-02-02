Як пише Politeka.net, Україна перемогла на Євробаченні-2022 і здобула право бути приймаючою країною конкурсу в 2023 році. Але через бойові дії організатори вирішили перенести конкурс до Великобританії, де він пройде у Ліверпулі. Україну там представлять гурт TVORCHI, який переміг на Нацвідборі, де обійшли КРУТЬ та Jerry Heil. А тепер організатори конкурсу показали сцену, яка буде у Ліверпулі. Фотографії опублікували у себе на сторінці в Інстаграмі "Суспільне.Євробачення".
"Така сцена Євробачення-2023", - написав український мовник.
Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:
"Як у 5 елементі)) космос";
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"У 2017 була кращою";
"Добре, що без сонця і води, а то не хочеться щоб другий рік поспіль була хронова сцена)";
"Дуже скромно";
"Зіркольот "Ентерпрайз" на шляху до зірок)";
"Я, напевно, вперше в житті реагую типу wow. Тому що зазвичай навіть якщо подобається, то не так сильно як цього року";
"Хороша сцена означає лише одне. Євробачення цього року буде вогонь!";
"Мені подобається сцена!"
Нагадаємо, Великобританія презентувала символіку "Євробачення-2023", українці в люті
А ще Politeka повідомляла, що пісня Нацвідбору на Євробачення стала хітом ТікТока
Також Politeka писала, що TVORCHI стали офіційним учасником Євробачення, українці лютують.