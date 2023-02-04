На своїй сторінці в Instagram Аніта Луценко пояснила, що треба робити, аби припинити заїдати стрес.
"Коли нас накриває стрес - хочеться їсти. Це закон. Так працює наш організм. Для того, щоб зупинити постійний стрес - хочеться постійно їсти і їжа виходить найшкідливішим антидепресантом. Який потім нам псує життя: немає настрою, не віриш в себе, бо не можеш впоратись із вагою, не можеш контролювати прийоми їжі, з’являються хвороби", — пише зірка "Зважені та щасливі".
Але є інший, значно ефективніший спосіб боротьби зі стресом.
"З усім цим може замість їжі у стресовій ситуації впоратись - гімнастика, йога, аеробіка, танці, біг, що завгодно. Ефект гарантовано. Обирайте зняття стресу, яке робить вас здоровішими , бо ми того варті. Якщо вибір стоїть між 15 хв читати новини чи 15 хв позайматись - обирайте друге. Перше викликає стрес > поїсти", — наголосила тренерка.
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В коментарях Аніта Луценко додала, що коли людина навпаки, не хоче їсти під час стресу - це нормально.
"Це в нормі. Ми маємо або стресувати або їсти. Коли біжимо від тигра- не до їжі. Але довго бігти неможливо і тоді ми силою наштовхуємо їжу, щоб переключитись. В мене наприклад коли стрес просто 10 із 10, то нічого не лізе. А коли на 7 із 10, то хочеться їсти", — пише експертка.
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