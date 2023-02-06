Співачка Джамала показала, як виглядала у 16 ​​років, порівнявши себе із сучасною, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Джамала - відома українська співачка, яка перемогла на конкурсі "Євробачення" у 2016 році з піснею 1944 року. Завдяки цьому Україна отримала можливість прийняти Євробачення в Україні. А після повномасштабного вторгнення Джамала виїхала до Європи, де одна з перших почала давати концерти, збираючи гроші на допомогу Україні. Також зірка активно давала інтерв'ю, розповідаючи про жахіття війни.

Не забуває Джамала про Інстаграм, де ділиться з фанатами всім цікавим. А цього разу співачка вирішила показати, як виглядала у 16 ​​років. Зірка опублікувала фотографію, де позує з подругою у цьому віці, а потім себе сучасною.

"Где-то по 16 лет", - написала Джамала под кадрами.

А до цього Джамала розповіла про священне місце для католиків.

Сантьяго-де-Компостела.

Це місто, куди з'їжджаються прочани з усього світу. Одне з найсвятіших місць католицизму.

Саме сюди я потрапила у рамках відомого LUAR, яке проходить у Галичині вже 25 років.

Дивне та світле місце, з такими ж людьми!

Говорили про Україну. Ведучий запитав: "Чи достатньо робить Іспанія для нашої перемоги?"

До речі, лише на жовтень 2022 року Іспанія передала Україні 300 млн. тонн військової допомоги, зокрема, амуніцію, боєприпаси, бронетехніку та системи ППО», - написала Джамала.

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А ще Politeka повідомляла, що Джамала дала важливе наказ українцям до Дня соборності.

Також Politeka повідомляла, що Джамала повідомила про загибель свого близького друга та звернулася за допомогою