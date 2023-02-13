Популярний український телеведучий Григорій Решетник, який багато років працює на телебаченні та вів проекти "Холостяк" та "Холостяка", висловився про поведінку Алекса Топольського та його скандал. Про це знаменитий телеведучий Григорій Решетник вирішив висловитися детальніше про останній конфлікт на "Холостяку" в інтерв'ю КП.

Топольський публічно з'ясовував стосунки з фіналістками Катею Лозовицькою та Сашком Мудрою, про що і розповів Решетник.

«Зізнаюся, не чекав. Я вже 12 років веду Холостяк, і до цього реакція учасників після закінчення була стриманішою. Але оскільки у нас була велика перерва, минув рік після зйомок, можливо, вони скучили за емоціями чи хтось змінив свою думку з тих чи інших питань, у когось, можливо, з'явилися якісь нові надії, домисли, тому й почали ділитися своїми думками так емоційно», - зазначив Решетник.

Зазначимо, у ході конфлікту Топольський навіть писав, що Мудра наче спустила на нього собак.

«Щоправда, це трохи по-дитячому виглядає, як на мене. Однак краще обом зараз прожити певні емоції та подорослішати», — додав ведучий.

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