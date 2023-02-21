Як пише Politeka.net, Григорій Решетник - відомий український телеведучий, який займається проектами "Холостяк" та "Холостячка". Зірка також активно веде сторінку в Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.

А цього разу Григорій поділився постом, заінтригував українців. Як можна помітити, він позував поряд із Джо Байденом, президентом США. Як можна зрозуміти, Решетник вирішив підтримати мети про приїзд лідера Америки до України.

"Як ти" з Григорієм Решетником", - написав Григорій у публікації.

Фанати, включаючи Артема Фесько, Михайла Заливака, Ганну Богдан, Злату Огневич та Христину Решетник, поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Так скоро і до мене торкнеться ваша редакція. Буде випуск як вишенька на торті";

"Новий Холостяк";

"Тільки не кажіть, що це наступний холостяк";

"Наш постріл скрізь встиг".

Варто зазначити, що Джо Байден мав приїхати з візитом до Польщі. Але в останній момент стало відомо, що це прикриття для відвідування столиці України – Києва. Президент США, як і інші лідери, приїхав до Києва потягом з Польщі і пробув у столиці протягом шести годин після чого відправився на раніше заплановану зустріч до Польщі.

Нагадаємо, дружина Решетника поділилася рецептом мафінів, якими часто балує трьох синів.

А ще Politeka повідомляла, що дружина Решетника похвалилася, як старші сини збирали гроші для ЗСУ

Також Politeka писала, що дружина "Холостяка" Решетника показала, як релаксує разом із маленькими синами