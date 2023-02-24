На своїй сторінці в Instagram Марія показала зворушливе чорно-біле фото зі своїм сином.

"«Ви іспанка чи італійка?»- запитав зранку хлопчина в дредах в Старбаксі. «Ні, я українка»- вимовила я і розплакалася. Хлопець злякався і почав перепрошувати: «Я чимось так сильно образив вас?».. Звісно, ні. Рік тому в цей день моє розуміння слова «образив» повністю втратило звичний зміст. Одна паскуда змусила людську природу кожного українця перейти зі стану «жити» в стан «вижити». В ту ніч 24.02, коли ми з чоловіком і друзями розводимо багаття в укритті, щоб зігріти наших дітей, я ще не знаю, що попереду ПЕКЛО, яке влаштує нам росія. Що це пекло не закінчиться а ні за місяць, а ні за три.. Я також не знаю, що сильно змінюся", — пригадує Маша Єфросиніна.

Тоді ведуча записувала відеозвернення до росіян, бо наївно думала, що вони повстануть проти цього жаху, вийдуть десятками мільйонів проти диктатора та змусять його тікати.

"Тоді я ще не знаю, що відкрию для себе наш найвеличніший народ, який б‘ється без на хрін навіть думки про те, щоб здатися..А ці бабусі, що збивали дрони консервацією, а цивільні, що в кожному місті зупиняли ворожі танки руками, а привид Києва, а кілометрові черги у воєнкомати, а лідер країни, який змусив весь світ прокинутися від сну сталого звичного життя та почати нам допомагати.. І, головне, наші захисники та захисниці, наші воїни, наша справжня СИЛА СУПРОТИВУ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ", — наголосила вона.

Маша Єфросиніна зізнається, що може бути щасливою лише вдома.

"Сьогодні я все ще не знаю, що буде завтра. Я все ще не мрію ні про що окрім перемоги, ( ну добре, і щоб бункерна залупа відкинула ноги), і не будую планів. Але я вже не розгублена, як була рік тому. Я знаю, що треба робити щодня — працювати та допомагати. Допомагати у тому напрямку, який кожен з нас обрав собі: або своїм знайомим у ЗСУ, або жінкам з дітьми, або тваринам, або людям, які втратили вдома… головне, не зупинятися. Бо наша Перемога сама себе не відсвяткує)", — додала зірка.

Нагадаємо, Єфросиніна показала, в яких умовах доводиться працювати у Києві без світла.

Як повідомляла Politeka, Єфросиніна з Астаф'євою та Узєлковою не витримали після того, що відбувається на шоу в росії.

Також Politeka писала, що Маша Єфросиніна зачепила українців новою заявою.