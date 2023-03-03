Популярна українська співачка, а тепер ще й актриса театру Наталія Могилевська, яка з початку війни залишається в Україні і часто виступає з підтримкою благодійних проектів, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артистка показала незвичайне фото та дала послухати фрагмент народної пісні, яку незвичайно переспівала.

Як виявилось, Наталія приєдналася до проекту "ДНК", у рамках якого відомі артисти переспівали українські народні пісні. Так, Могилевська по-новому заспівала композицію "Ой, чий то кінь стоїть". І зробила це дуже незвично та чуттєво.

У підписі до публікації артистка написала: "Нова ПРЕМ’ЄРА для Вас! Легендарна пісня, народна. Вся сила землі та любові. Така солодка, така таємнича, така тепла… Від сьогодні платівка доступна на всіх музичних платформах. Вона створена українськими артистами на знак подяки мужнім воїнам ЗСУ. Всі кошти від стримінгів альбому будуть надіслані на рахунок @u24.gov.ua. Дякую за запрошення та участь у важливій місіїї. Дякую за співпрацю".

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