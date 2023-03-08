У 2021 році зірка, яка в останньому сезоні шоу "Танці з зірками" замінила Тіну Кароль, вийшла заміж за бізнесмена на ім'я Алмаз. Її чоловік – непублічна особистість. Відомо, що бізнесмен казахського походження має мільйонні статки, і вже кілька років Іванна разом із ним живе в Швейцарії.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Іванна Онуфрійчук вирішила привітати українок із 8 березня. Пост зірка супроводила ефектним селфі, зробленим на задньому сидінні авто.

"Зі святом вас, дорогенькі дівчата та жінки🌷 Сьогодні мені щиро хочеться звернутися до наших українок. Сказати кожній, що ви неймовірні! Мудрість, витримка, стійкість, сила характеру, духу, витривалість, сміливість, відважність, незламність і водночас турбота, ласка, любов, тендітність, жіночність і ніжність — це все про вас. Про українських жінок", — пише ведуча.

"Я безмежно вдячна кожній захисниці, за те, що ви у нас є. І бажаю вам і всім нам скоріше повернутися у мирне життя в незалежній країні. Кожній матері, дружині, сестрі, доньці та подрузі бажаю дочекатися своїх близьких🙏🏽 Вітаю вас і міцно обіймаю❤️‍🩹", — наголосила Іванна Онуфрійчук.

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