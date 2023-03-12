Гурт "Антитіла" зараз дає благодійні концерти та продовжує займатися волонтерством. Кілька днів тому вони побували у Німеччині, зустрілися там із важливими людьми, дали інтерв'ю та виступили на концерті. Соліст гурту Тарас Тополя опублікував до Інстаграма кілька фото з поїздки.
Німецький стиліст та дизайнер Франк Пітер Уайлд продовжує публікувати фотографії з українською символікою у своєму Інстаграмі та висловлює підтримку Україні. Гурт "Антитіла" не змогли прогаяти можливість і зустрілися з цією знаменитою людиною.
Крім того, Тарас Тополя разом із музикантами вирішили зробити дуже правильне селфі. Вони сфотографувалися на тлі російського посольства у Берліні, якому показали середні пальці.
"У нас є нагадування для всіх: F*ck russia, f*ck putin, Glory to Ukrainian! Glory to Ukrainian Heroes!", - підписав цей кадр Тарас Тополя.
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У коментарях до відповідних кадрів можна побачити багато позитивних коментарів: "На цьому фото все чудово, окрім незрозумілої ганчірки на паличці", "Просто краса ота", " Фото - бімба!", "Хлопці, ви такі круті", "Клас! фотки зашкалює!".
Нагадаємо, Тополя з "Антитіла" показав, в яких умовах воюють українські захисники біля Бахмута.
Як повідомляла Politeka, "Антитіла" з Тополею зустрілися в несподіваному місці з Джамалою, миле фото.
Також Politeka писала, гурт "Антитіла" вшанував пам'ять загиблих побратимів піснею.