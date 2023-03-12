Тарас Тополя разом із музикантами захопили користувачів мережі фото, яке було зроблено під час поїздки до Німеччини.

Гурт "Антитіла" зараз дає благодійні концерти та продовжує займатися волонтерством. Кілька днів тому вони побували у Німеччині, зустрілися там із важливими людьми, дали інтерв'ю та виступили на концерті. Соліст гурту Тарас Тополя опублікував до Інстаграма кілька фото з поїздки.

Німецький стиліст та дизайнер Франк Пітер Уайлд продовжує публікувати фотографії з українською символікою у своєму Інстаграмі та висловлює підтримку Україні. Гурт "Антитіла" не змогли прогаяти можливість і зустрілися з цією знаменитою людиною.

Крім того, Тарас Тополя разом із музикантами вирішили зробити дуже правильне селфі. Вони сфотографувалися на тлі російського посольства у Берліні, якому показали середні пальці.

"У нас є нагадування для всіх: F*ck russia, f*ck putin, Glory to Ukrainian! Glory to Ukrainian Heroes!", - підписав цей кадр Тарас Тополя.

У коментарях до відповідних кадрів можна побачити багато позитивних коментарів: "На цьому фото все чудово, окрім незрозумілої ганчірки на паличці", "Просто краса ота", " Фото - бімба!", "Хлопці, ви такі круті", "Клас! фотки зашкалює!".

Нагадаємо, Тополя з "Антитіла" показав, в яких умовах воюють українські захисники біля Бахмута.

Як повідомляла Politeka, "Антитіла" з Тополею зустрілися в несподіваному місці з Джамалою, миле фото.

Також Politeka писала, гурт "Антитіла" вшанував пам'ять загиблих побратимів піснею.