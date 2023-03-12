Оля Полякова представила емоційну композицію, де розмірковує про час, коли закінчиться війна.

Напередодні, 8 березня, українська співачка Оля Полякова дала благодійний концерт у конгресно-виставковому центрі "Парковий". У мережі вона продовжує публікувати кадри з концерту. Кілька годин тому знаменитість опублікувала в Інстаграм відео, де співає нову пісню українською мовою.

Так, Оля Полякова виступила з піснею "Коли закінчиться війна". Виконавиця представила емоційну композицію, де розмірковує про час, коли закінчиться війна і що вона насамперед після цього зробить. Автором тексту та музики стала Ольга Животкова – це вже не перша пісня, яку вона написала для артистки.

Співачка Оля Полякова для виступу обрала яскраве вбрання войовниці. Артистка вийшла на сцену у довгій білій сукні із золотим корсетом, а на голову артистка одягла величну корону. Вона в цьому образі дійсно нагадувала лицаря або валькірію.

Користувачі мережі в коментарях зізнавалися, що їх дуже зачепила пісня і викликала емоції: "Це дуже сильно! І слова, які в саму душу і чудовий голос!", "Зворушливо і одночасно потужно", "У саме серце ... виконання пронизане болем і впевненістю в перемозі", "До мурашок .... аж здригнулася душа" .

Нагадаємо, що Оля Полякова з Грузії обнадіяла українців.

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