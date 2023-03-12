Популярна українська співачка Злата Огневич вирішила розповісти про свої ліниві будні після повернення з відпочинку.

Відома співачка та друга "Холостячка" Злата Огневич вирішила розповісти, як проходять її ліниві будні будинку, коли вона тільки-но повернулася з відпочинку. Нерідко Злата ділиться в мережі своїми переживаннями, думкою про ситуацію в країні та висловлюється про особисте життя.

«Я сьогодні знову збираюся в дорогу! Завершую роботу над новим синглом. Але вдома… Моя хатня робітниця зараз закордоном. Доводиться прибирати все самій, довірити не кому квартиру не можу!

І тому на прибирання немає часу, від слова «зовсім». Навіть показувати не буду цей срач! - посміялася Злата над ситуацією вдома.

Під час поїздки Злата Огнєвіч почула мотиваційне звернення від "Укрзалізниці".

"Кажу те, що зараз є на серці... Те, що відчуваю... Зараз переживаю чергове загострення. Новини від яких перевертається все всередині. У мене зараз таке відчуття, що в мені живе кілька особистостей. Одна дає всі ці концерти і виходить на сцену, сяє та надихає. А інша - така сидить і плаче", - поділилася чесно Злата Огневич.

Нагадаємо, що Злата Огневич показала кадр із закулісся концерту та отримала "відповідь".

Як повідомляла Politeka, Злата Огневич розкрила улюблену процедуру популярних зірок.

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