Як пише Politeka.net , Оля Полякова – відома українська співачка. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами.

А напередодні Оля опублікувала фото, де відпочиває зі своїми дочками Машею та Алісою у Буковелі. Але українці жорстко відреагували на це у коментарях. Оля не почала мовчати і вирішила записати відео в сторіс, реагуючи на хейт.

"Виставила фото про те, як я відпочивала у Буковелі цього року і зіткнулася з таким дурним коментуванням, що не час, як ви можете, від ми відпочиваємо, тому вчимо. Дорогі мої, ми відпочивали в Україні, бізнес має працювати, ви уявляєте , скільки людей отримують зарплати - це покоївки, це кухарі, це менеджери, це всі хто працює в цій сфері.Їм усім що, зуби на полиці покласти?Бізнес повинен працювати. ресторані, десь щось купити, десь комусь заплатити, щоб ці люди мали змогу жити - це потрібно робити.. Країна повинна працювати. І люди повинні заробляти. ніде не відпочивати, то ніхто нічого не заробить. Зрозуміло?", - відповіла Оля.

Нагадаємо, Полякова зізналася, за що вдячна легендарному захиснику Маріуполя.

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