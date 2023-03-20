Популярний український виконавець Олексій Завгородний, більш відомий як Позитив та колишній соліст гурту "Час та Скло", часто ділиться зі своєю аудиторією новинами свого життя в Instagram. Так, цього разу артист опублікував відео зі свого спільного виступу із Мішель Андраде.

Як виявилося, Олексій та Мішель виступали на благодійному музичному фестивалі у Києві. У ролику, який показав артист, вони співали з Андрадом разом на одній сцені. Судячи з кадрів, співачка чудово вписалася в дует із Позитивом, адже раніше на цьому місці була Надя Дорофєєва.

У підписі до публікації Позитив написав: "Дякую всім, хто вчора був на @braveuafest! Дякую нашим героям, що цей вечір відбувся. Дякую @mishvirmish і всій команді POSITIFF за цей виступ. Скоро нові треки та нове звучання".

Українці не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію артиста:

"Чекаємо на нові пісні! Ваш виступ із Балогом це щось. Особливо твій другий куплет! Ви показали справжнє шоу!".

"Вже чекаємо нових хітів від тебе, дедалі більше інтригуєш".

"Слава нашим бійцям, Слава нашим Героям, Слава Україні ці слова розбивають серце на шматки".

"Неймовірний! Чекаємо на нових прем'єр".

"З кожним благодійним концертом я пишаюся вами дедалі більше. Кожні благодійні концерти з вами – це неймовірна атмосфера. Найкраща команда".

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