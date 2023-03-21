Популярний український телеведучий Григорій Решетник, який багато років працює на телебаченні та вів проекти "Холостяк" та "Холостяка", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу шоумен виклав чарівне домашнє фото з маленькими синами.

Як видно, на новій фотографії Григорій вмостився на дивані, а в оберемку з двох боків у нього троє синів Іван, Дмитро та Олександр. І якщо у дітей на обличчях різні емоції, то у телеведучого блаженна широка посмішка.

У підписі до публікації Решетник написав: "Чоловіче щастя". Українці не пройшли міом і відразу почали коментувати нове фото щасливого сімейства:

"Дочку ще потрібно, схожу на маму".

"Щасливі тато і щасливі сини".

"Тату щастя! Які гарні хлопці! Щасливого дитинства! Мирного неба! Божого благословення!".

"Дуже гарненькі українські козачки. Сашуня найкращий".

"Донечки не вистачає".

"Які ви милі. Здоров'я вам та благополуччя!".

"Неймовірно красиві та завжди позитивні. Справжній чоловічий рай".

"Що ви бачите? Це скарб!".

"Гріш все молодшає, дуже гарний, молодець, так тримати".

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