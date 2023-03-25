Дружина українського телеведучого Григорія Решетника Крістіна продовжує виховувати з ним трьох маленьких синів, активно ділиться порадами в Інстаграм та вражає образами. На цей раз вона поділилася, як добре іноді відпочити від чоловіків.
"Коли діти з татом, то можна і вийти в люди 😄 ненадовго, правда, але можна 👏 іноді це нам, дівчатам, так треба) погоджуєтесь?" - поцікавилася Христина.
У мережі почали міркувати:
Така натуральна краса, любо подивитися 😍; І як вас чоловік одну відпустив! Таку красуню...; Ваш стиль; Розвантажена мама = любляча та адекватна мама;
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Ви як завжди красуня)) дуже подобається ваш стиль 😍; Як ви можете так поводитися, коли стільки горя .. навколо; Молодець, що приділяєте час особисто на себе».
Раніше дружина українського телеведучого Христина Решетник згадала період, коли вона носила своїх дітей, а також розповіла, чи ще хоче дітей.
Христина Решетник згадала період, коли вона носила своїх дітей. Як виявилося, їй було легко виносити кожного сина. Але все ж таки важкий етап також був - він трапився під час останніх днів всіх трьох вагітностей.
Нагадаємо, що Дружина Решетника підкорила незвичним для неї стилем.
А ще Politeka повідомляла, що Решетник із дружиною емоційно згадали про трагедію, що сталася рік тому
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