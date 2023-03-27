Популярна українська співачка, солістка рок-гурту The Hardkiss Юлія Саніна у сюжеті програми "ЖВЛ" розповіла, що завжди мріяла бути причетною до Євробачення, і їй це вдалося.

Так, спочатку українці обрали зірку бути суддею Національного обора на "Євробачення", а потім її затвердили однією з провідних конкурсів у Ліверпулі. За словами Юлії, вона спочатку "закидала вудки" до українських продюсерів конкурсу, і це спрацювало – її запросили на кастинг. Все це тривало кілька місяців і трималося в таємниці.

"Знали мої батьки, менеджер. Це була велика таємниця. Були спочатку кілька зум-кастингів, спілкування з продюсерами. Потім мене запросили до Лондона на телевізійний кастинг. Тобто це все відбувалося кілька місяців, потім було кілька місяців мовчання, і я вже в У принципі не очікувала, що буде відповідь "так", - розповіла Саніна.

За словами артистки, зараз вона посилено вивчає англійську мову, щоби гідно представити Україну на міжнародній арені. Корисним досвідом у цьому сенсі став її виступ на британському телебаченні, де вона спілкувалася з ведучими та показала гідний рівень знання мови.

"Я хочу звучати не гірше за своїх співведучих. Займаюся кожен божий день – чи сама, чи з вчителями", - наголосила Саніна.

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