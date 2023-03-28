Як пише Politeka.net , Ілона Гвоздьова - відома українська танцівниця та хореограф, яка перемогла на "Танцях з зірками". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після повномасштабного вторгнення Ілона з дітьми якийсь час жила в Італії, але вже повернулася до України. Не забуває Гвоздєва і про Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу знаменитість вирішила побалакати з фанатами.
"Поговоримо. Час є...", - написала зірка.
"Чому не поїхали до дитини на змагання, якщо виїхали в той бік?", - запитав фанат.
"Бо тому що дні не збігалися, коли я туди поїхала, вона вже їхала назад. А до цього моменту працювала", - зізналася Ілона у своєму блозі і похвалилася успіхами доньки на сцені.
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"Скажіть, будь ласка, де ви купували купальник для гімнастики? дуже гарний", - запитала фанатка.
"Я їх орендую у дівчинки. Бо на таке маленьке питання немає сенсу купувати такі дорогі купальники", - зізналася Ілона та показала фотографію зі змагань, де була донька.
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