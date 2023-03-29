Переможниця та суддя двох сезонів шоу "Мастер Шеф" Єлизавета Глінська дала українцям перевірені пісні рецепти.

На своїй сторінці в Instagram Єлизавета Глінська розповіла, як приготувати смачний вінегрет та домашній пісний майонез.

"Впевнена, що усі куштували цей салат або знають про нього. В моїй сімʼї його дуже люблять, тож ділюсь своїм сімейним рецептом", — пише зірка "Мастер Шеф".

Для вінегрету беремо:

буряк - 600 г

морква - 300 г

картопля - 300 г

цибуля - 1/2 шт.

солоні огірки - 200 г

квашена капуста - 300 г

сіль

рослинна олія

Спершу відваріть у підсоленій воді картоплю, моркву та буряк. Наріжте варені буряки, картоплю, моркву, огірки та цибулю кубиком, перемішайте. Додайте капусту і знову перемішайте. Доведіть до смаку за допомогою солі — і готово, можна смакувати.

Для пісного майонезу без яєць нам знадобляться такі інгредієнти:

60 мл аквафаби (рідини, яка залишається після варіння бобів: квасолі, гороху, нуту чи сочевиці)

150 мл рослинної олії

сіль - за смаком

1 ч. л. гірчиці

1 ч. л. меду

лимонний сік - за смаком

Змішайте аквафабу, гірчицю, мед та пробийте їх за допомогою занурювального блендера. Продовжуючи збивати до консистенції емульсії, додайте олію тонкою цівочкою. Додайте лимонний фреш і продовжуйте збивати. Доведіть майонез до смаку сіллю та перемішайте.



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