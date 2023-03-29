Настя Каменських вирішила подбати про себе, тому мусила перенести одразу п'ять концертів, не обійшлося без незручних коментарів.

Як стало відомо, лікарі виявили у артистки підгострий ларингіт, кісту лівої голосової зв'язки та несмикання голосових зв'язок. Астя зможе співати наживо вже через кілька тижнів, проте запис її відео зі зверненням до шанувальників створив чимало галасу.

На думку декого, Каменських таким голосом тепер нагадує Володимира Зеленського. Втративши різну критику на свою адресу, артистка вирішила відповісти саме на коментарі про це:

"Дякую за ваше розуміння та підтримку. Ваші коментарі - окремий вид задоволення.

Згідно з останньою публікацією в Instagram, NK зіткнулася із серйозною хворобою, яка призвела до втрати голосу через освіту на голосових зв'язках. Співачка змушена була відкласти деякі зі своїх концертів через це.

Незважаючи на це, лікарі дали оптимістичний прогноз та впевнені, що після проходження курсу лікування голос та зв'язки відновляться за кілька тижнів. Саме така інформація обурила користувачів мережі, які давно критикують творчість артистки та її чоловіка Потапа.

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