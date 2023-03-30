Як пише Politeka.net, Віктор Павлік - відомий український музикант, який одружився з молодою блогеркою Катою Репяховою незважаючи на різницю у віці 28 років. Пара вже має спільного сина Михайла, якому цього року буде два роки. А недавно Катя зробила собі пластику обличчя, змінивши форму носа. Зірка тільки зняла шви та активно ділиться відчуттями незважаючи на великий хейт у її бік.
Не забуває Репяхова і про Інстаграм, де вона ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Катя поділилася скріном з додатку "Дія", де було допущено помилку.
"Перевірку не пройдено. Невдала спроба підтвердити особистість користувача", - було написано в повідомленні.
"Мене Дія тепер не впізнає. Потрібно підписати один документ і тепер не можу", - написала Катя під скрином.
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Також зірка вирішила поговорити з фанатами, поставивши віконце для спілкування.
"Запитайте у мене щось", - написала блогерка.
"Як ви думаєте, коли ми переможемо? Коли вже житимемо повноцінно? немає сил вже", - написала фанатка.
"Чесно, не знаю. Але так хочеться вірити, що станеться набагато швидше, ніж ми думаємо. Цього року", - поділилася відповіддю Катя.
Нагадаємо, дружина Павлика розповіла про спроби лисіючого чоловіка омолодитися.
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