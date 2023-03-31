Популярна українська телеведуча Соломія Вітвіцька, яка з початку війни бере активну участь у різних благодійних проектах, часто ділиться з передплатниками яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу телезірка показала, як відвідував коня Солю в її новому будинку після евакуації із зони бойових дій.

На фото та відео можна побачити, як Соломія спілкується з гарним конем Солей, ще й підгодовує його з рук. За словами телеведучої, тварина ще налякана після вибухів та переїзду, але дуже ласкава і легко йде на контакт із людьми. Судячи з кадрів, телезірка чудово провела час, а раніше вона ще й показувала, як каталася верхи на цьому коні.

У підписі до публікації Вітвіцька розповіла історію кобили: "Знайомтесь - це Соля! Ми з вами допомогли евакуювати кобилку з-під обстрілів на лінії фронту. Ігор поїхав особисто туди і шукав малу уночі в лісі поблизу наших позицій. Оскільки ніхто не знав як її звати - він гукав "Соля" тож, тепер так її і назвали. Вона близько 8 місяців постійно приходила до наших військових і ті її підгодовували та доглядали. Але хлопці планували переміщення і дуже переживали за красуню. Дякую кожному хто долучився до збору коштів, щоб вивезти Солю у безпечне місце. До речі, військові уже теж провідували малу - бо за багато місяців дуже здружилися. Вона ще трохи налякана (довго чула гучні вибухи поруч), але дуже ніжна і вже освоюється у новій домівці. А ще у неї сердечко на лобі, і це так мило".

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