Популярний український комік, шоумен та переможець шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиною Олександр Еллерт, який оскандалився своїм виїздом до США, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист виклав стильне фото із прогулянки та зачепив шанувальників цитатою.

Як видно, на новій фотографії Олександр знято у цікавій локації з розмальованою чорно-білою стіною. Перед камерою він з'явився у стильному образі, на ньому все чорне – вузькі джинси, кроси, футболки та пуховики. При цьому все підібрано модно та зі смаком. У руках він тримає склянку з кавою і дивиться кудись убік.

У підписі до публікації Еллерт написав цитату письменника Михайла Коцюбинського: "Де увага, там і енергія". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію коміка:

"Це 1м 98см краси, якщо я не помиляюся?"

"Саша, а звідки ти черпаєш для себе джерело енергії".

"Така стильна красива сторінка стала. Це тобі хтось редагує так добре фотки чи ти все сам?"

"Краш".

"Стислість сестра таланту".

"Дуже красива цитата з глибоким змістом".

"Добре. Весь у справах".

"Гармонічно".

"Де кава там і тиск".

"Так, це безперечно".

"А що за слова написав на фото? Погано видно".

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