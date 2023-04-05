Як пише Politeka.net, Софія Ротару – успішна українська артистка, яка стала Національною легендою України. У зірки є єдиний син Руслан Євдокименко, який одружений із кінопродюсером Світланою, яка народила йому двох дітей - Соню та Анатолія. А після повномасштабного вторгнення зіркове сімейство опинилося в епіцентрі скандалу, адже Руслана та Анатолія затримали на кордоні України під час спроби незаконно перетнути українсько-молдовський кордон. Після цього зіркове подружжя опинилося під шквалом критики.

Соня Кей, племінниця Ротару

Також у Ротару є племінниця Соня Хлябич. Дівчина будувала кар'єру співачки та встигла випустити кілька міні-альбомів. А кілька років тому Соня навіть була номінована на "Прорив року" від "Золотої Жар-птиці" за свій перший альбом. Вже минулого року Хлябич заявила, що вирішила зав'язати зі сценою, залишивши кар'єру.

Не забуває Соня і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Хлябич опублікувала кадри, де показала погоду. Як можна помітити, на вулиці був сніг, незважаючи на п'яте квітня.

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"З Новим роком", – лаконічно підписала кадри колишня артистка.

Нагадаємо, племінниця Ротару відверто розповідала про свій моральний стан.

А ще Politeka повідомляла, що племінниця легендарної співачки показала смакоту від Ротару

Також Politeka писала, що племінниця Ротару в екстра-міні полонила кожним вигином.