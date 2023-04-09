Цього разу в сторіс на своїй сторінці в Instagram Євген Клопотенко розповів, як приготувати смачнющі тости з сиром та томатним соусом.

Для соусу беремо такі інгредієнти:

помідор коктельний - 300 г

часник - 2 головки

цибуля - 1 шт.

базилік - 25-50 г

перець червоний - 1 шт.

перець, сіль - 1 ч.л.

вода - 0,5 склянки

вершки (або кокосове молоко) - 100-150г

пармезан - 50 г

оливкова олія - 2 ст. л.

Для тостів:

2 шматочки хліба (чіабата або тостовий)

10-20г вершкового масла

2 шматочка сиру

1 ст. л. оливкової олії

1 ч. л. подрібненої петрушки

Щоб приготувати соус, у форму для запікання кладемо помідори та часник, розрізані навпіл, почищену цибулю, червоний перець (без

насіння), перчимо, солимо та запікаємо при температурі 200 градусів 40-50 хвилин, поки овочі не стануть мʼякими.

Готові овочі перекладаємо в блендер, часник вичавлюємо зі шкірки, додаємо базилік і заливаємо половину вершків. Після перебивання в блендері переливаємо до каструлі, додаємо воду, решту вершків та перемішуємо. Готуємо на середньому вогні кілька хвилин, додаємо тертий пармезан, зменшуємо вогонь і готуємо ще приблизно 10 хвилин, поки соус не загустіє, при цьому часто помішуємо.

Хліб з одного боку змащуємо вершковим маслом, кладемо на

розігріту пательню. Зверху на хліб викладаємо сир і смажимо до золотавої скоринки. Шматочки хліба також змащуємо сумішшю рубленої петрушки та оливкової олії. Готові тости смакуємо разом із томатним соусом.

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