Цього разу на своїй сторінці в Instagram Марічка Падалко поділилася яскравими кадрами з Бостонського марафону.
"42 кілометри абсолютної підтримки і насолоди від людей. Я підбігала до кожного українського прапора подякувати. Один бачу на початку маршруту, дядько розмахує ним на високій гілці, кричу: «Слава Україні». А він так здивовано: «Have a good run!” І тут я розумію, що він навіть не українець. Це справді дуже розчулює. Я підбігла до кожного, кого бачила з нашим прапором, може, тому я так довго бігла). Але легко і в задоволення", — пише ведуча.
Навіть попри дощ увздовж всього маршруту українську зірку та інших бігунів підтримували ціли родини, музика, крики, прапори.
Ведуча наголосила, що є амбасадоркою американсько-української благодійної організації Sunflower Of Peace, яка займається допомогою нашим військовим.
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"Марафон - це частина моєї місії. Як в нас на роботі кажуть, “інформаційний привід”. Участь в марафоні людини, якою може зацікавитися великі медіа (вибачте, що так нескромно про себе), відкриває великі можливості для самої організації отримати згадку і промо на найбільших інформаційних майданчиках", — пояснила Марічка Падалко.
Тепер за нові зібрані гроші буде організовано навчання наших психологів для роботи зі звільненими з полону, адже згідно зі статистикикою від омбудсмена 86 відсотків з них піддаються знущанням в полоні.
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