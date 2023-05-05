Відомий український телеведучий, блогер та інтерв'юер Анатолій Анатоліч , який з початку війни залишається в Україні, незважаючи на законне право виїхати, оскільки він батько трьох дітей, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу шоумен виклав моторошні кадри з безпілотником посеред білого дня у Києві.

Як виявилося, Анатолич уперше опинився в такій ситуації з початку війни, коли на прогулянці у столиці в нього над головою літав безпілотник. Телеведучий одразу наголосив, що не вказує локацію, щоб йому не писали про це у коментарях. За словами Анатолія, це було дуже страшно та галасливо. У ролику чути жахливі звуки стрілянини, мабуть, це ППО збивали дрон посеред міста.

"ППО працюють. Слава Українським Героям! Щойно це відбувалося в мене над головою. Не показую локацію, покажу лише пару кадрів себе і його. Було страшно і гучно. Уламки цієї хріні вже впали в одному з районів. Ненавиджу "їх" кожен день все сильніше. Сцикливі нікчеми. ПС для "експертів". Я не пощу локацію, не пощу роботу ППО, я пощу свої емоції від побаченого. Відео безпілотників над Києвом сьогодні тисячі в мережі. З будівлями і локаціями. Не треба мені писати", - поділився Анатоліч у підписі до публікації.

Користувачі відразу почали коментувати нову публікацію шоумена:

"І ми стали свідками збиття безпілотників, це жахливо".

"Жах. Так, ніби це не з нами, не в місті, а як у кіно. Якесь божевілля".

"Ви показували дуже унікальний будинок! Думайте!"

"Слава нашим захисникам".

"Чому не зняв як збили?"

Зазначимо, що через деякий час Анатолій Анатолій видалив відео з дроном у Києві.

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