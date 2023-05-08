Американські панкейки, за словами Євгена Клопотенка , це суміш тонких млинців та оладок. Їх легко приготувати, навіть новачкові у кулінарії. Все, що для цього потрібно – це замісити просте тісто і швидко приготувати панкейки на сковороді.

Інгредієнти:

200 мл молока (2,5% жирності)

200 г борошна

1 яйце

1 столова ложка цукру

50 г вершкового масла (82,5% жирності)

½ чайної ложки розпушувача

Для соусу:

150 мл вершків (33% жирності)

150 г цукру

Дрібка солі

Потрібно змішати молоко (200 мл), борошно (200 г), яйце, цукор (1 ст. л.), розтоплене вершкове масло (50 г) та розпушувач (½ ч. л.). Тісто слід поставити у холодильник на 20 хвилин. Потім можна додати розпушувач і перемішати або змішати всі інгредієнти відразу, якщо часу обмежено.

Сковорідку з антипригарним покриттям розігріти на плиті без олії. Вилити ополоником потрібну кількість тіста на сковорідку і обсмажувати панкейки на середньому вогні до появи дірочок на поверхні, перевертаючи через 1-2 хвилини.

Для приготування соусу карамельного потрібно розтопити 150 г цукру в сотейнику. Окремо підігріти 150 мл вершків (33% жирності) до кипіння. Поступово додавати вершки в розплавлений цукор, помішуючи до загустіння соусу. Додати щіпку солі. Подавати соус разом із панкейками.

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