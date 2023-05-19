Український кулінар та переможець шоу "Мастер Шеф" Євген Клопотенко дав рецепт свіжого салату, який зможе бути не лише легким перекушуванням.

За словами Клопотенка, один із ключових моментів при приготуванні цього салату – правильна нарізка інгредієнтів. Від цього залежить його смак і текстура.

Тому «Мастер Шеф» Клопотенко рекомендує моркву і капусту потрібно нарізати однаково тонкою соломкою. Для цього можна скористатися ножем або спеціальною економкою із зубчиками. Переконайтеся, що морква солодка та соковита. Капусту можна використовувати будь-якого сорту, навіть молоду.

Що стосується соусу, Мастер Шеф Клопотенко пропонує використовувати сметану, але ви також можете експериментувати з несолодким йогуртом або домашнім майонезом. Солодку гірчицю можна замінити дижонською гірчицею в зернах.

Оригінальний рецепт також включає використання оцту, проте можна обійтися без нього, оскільки салат і так виходить смачним.

Знаєте, що ще чудово у цьому салаті? За словами «Мастер Шефа» Клопотенко, що довше він простоїть у холодильнику, то смачнішим стане. Тому рекомендується приготувати одразу велику порцію, щоб мати під рукою корисний та соковитий гарнір.

«Мастер Шеф» Клопотенко дав покроковий процес приготування салату з капустою та морквою "Коул Слоу":

Крок 1: Підготовка овочів до салату. Промийте та очистіть моркву. Наріжте її тонкою соломкою, використовуючи ніж чи економку із зубчиками.

Крок 2: Промийте білокачанну капусту і наріжте її тонкою соломкою ножем. Бажано, щоб смужки вийшли довгими. Перекладіть нарізані овочі у глибоку миску.

Крок 3: Приготування соусу. Натріть корінь хрону (6-10 г) на дрібній тертці. Якщо у вас є консервований хрін, використовуйте його. Перекладіть натертий хрін у невелику миску, додайте 50 г сметани не менше 20% жирності та 6 г солодкої гірчиці. Посоліть і поперчіть соус за смаком.

Крок 4: Перемішайте соус та заправте салат. Бажано залишити салат "Коул Слоу" протягом години або навіть двох, щоб соус добре просочив капусту і надав їй м'якший смак.

Тепер ви можете насолоджуватися цим смачним та освіжаючим салатом з капустою та морквою "Коул Слоу". Клопотенко помічає, салат відмінно підійде як гарнір до різних страв або може бути самостійною легкою вечерею.

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