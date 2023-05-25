Зокрема, Alyona Alyona зізналася, що з початку війни почала страждати від бруксизму.

Українська хіп-хоп та реп-виконавиця Alyona Alyona (справжнє ім'я – Олена Савраненко) нічого не приховує від шанувальників і намагається бути максимально відвертою з ними. На цей раз виконавиця поскаржилася на проблеми зі здоров'ям. В Інстаграм-Сторизі Alyona Alyona поділилася деталями.

Зокрема, Alyona Alyona зізналася, що з початку війни почала страждати від бруксизму. Бруксизм - це спазм жувальних м'язів, що супроводжується мимовільним стисканням щелеп та їх інтенсивним рухом щодо один одного. Їй довелося звернутися по допомогу до лікарів.

"Спочатку підлікувала зуби на пломби і почала лікувати свій бруксизм. З початку вторгнення я просто зчесала свої зуби, буквально зчесала їх. У мене не залишилося вибору, адже щелепа почала дуже сильно викривлятися. Тому мені сказали, що я повинна поставити брекети або елейнери. Вибір ліг на останнє", - поділилася Alyona Alyona.

Alyona Alyona уточнила, що їй доведеться носити елайнери (стоматологічні капи) близько 25 тижнів. Тобто 7, 5 місяців. Тепер Alyona Alyona сподівається, що тепер прокидатиметься без болю в районі щелепи. Адже зараз виконавиця відчуває дуже болючі відчуття та прокидається, відчуваючи біль.

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