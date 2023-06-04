Колишня дружина Володимира Остапчука після того, як потрапила до лікарні, розповіла про серйозні проблеми зі здоров'ям.

Нотаріус Крістіна Гірник, колишня дружина шоумена Володимира Остапчука, вирішила відкрито поділитися своїми проблемами, про які вона дізналася від медичних фахівців. Як виявилося, ситуація в екс-дружини Остапчука дуже серйозна.

У своїх Instagram Stories блогерка розповіла свою історію. Христина повідомила, що у неї виявлено серйозні проблеми із функціонуванням нирки.

Один лікар рекомендує видалення органу, оскільки він вже не виконує своїх функцій належним чином, тоді як інші лікарі вважають, що існує можливість зберегти її і потрібне негайне лікування, хоча шанси на порятунок невеликі.

«Протягом двох тижнів я переживаю стан тривоги та емоційної напруги. Лікарі в Україні розділилися: одна група рекомендує видалити нирку, тому що я вже тривалий час живу з однією, тоді як інша група стверджує, що варто спробувати врятувати орган, але шансів небагато. Я дуже турбуюся про своє майбутнє. Це справді складна ситуація», - поділилася Крістіна Гірник.

Вона зізналася, що відчуває сильний тиск на себе, однак має намір боротися до кінця, оскільки вона хоче продовжувати вести повноцінне життя. За словами екс-дружини Остапчука, це сильно вразило її, адже вона прагне повноцінного життя, як і раніше.

За словами Гірника, вона має намір зробити все, щоб одужати, але потрібен час, щоб прийняти цю ситуацію.

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