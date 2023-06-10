Відомий дизайнер Андре Тан, який раніше представляв Україну в Каннах, висловився про людей, які мешкають за межами країни.

На цей раз на своїй сторінці в Instagram Андре Тан поділився добіркою емоційних кадрів, щоб показати - ми не одні, нас продовжують підтримувати. Таким чином український дизайнер хотів наголосити на тому, щоб люди не сумували і не здавалися навіть у складний час.

Як ніколи ми розуміємо, хто є друг, а хто ворог. Маски були зірвані, і ми побачили справжні особи, які стояли поряд з нами. Цей урок нам коштував багато, але він навчив нас бути пильними та обережними у своїх виборах. Тепер ми ніколи більше не наступимо на ті ж граблі, не дамо себе одурманити маніпуляціям і не дозволимо Росії використовувати нас.

Ми стоїмо міцно та об'єднані, готові захищати нашу свободу та незалежність. Цей досвід зміцнив нашу рішучість і показав нам, як важливо мати справжніх друзів, які стоять поряд у найважчі моменти.

Ми знаємо, хто є хто, і разом ми будуємо майбутнє, в якому жодна сила не зможе зупинити нас» - поділився Андре Тан і показав найважливіші моменти підтримки громадян різних країн.

Раніше Андре Тан висловив своє кохання та захоплення дочкою, зазначивши, що час пролетів непомітно і що для нього вона, як і раніше, залишається маленькою дівчинкою, за кожним кроком якої він стежить із захопленням.

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Як повідомляла Politeka, Андре Тан зізнався, як народження доньки змінило його життя.

Також Politeka писала, що Андре Тан з-за кордону зненацька висловився про українців.