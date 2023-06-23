Екс-чоловік Дорофєєвої Володимир Дантес поділився новими фото та своїми думками. Зірка розповіла, що відчуває у своєму Інстаграмі, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами.

Щоранку у дворі бачу цей басейн. Щоранку не хочу його прибирати, бо дивлячись на нього в голові лунає шум, сміх тих, хто тут грав. романтичне та мімічне виправдання, чому я не прибираю цю брудну воду і цей брудний басейн. Добре, добре!) без тупих захисних жартів! Сподіваюся, дуже скоро вони знову тут влаштують безладдя)))", - написав Дантес.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Це мило) але все ж таки варто прибрати і почистити його, тому що потім буде важче те все, якщо ще плануєте туди дітей запускати)",

"Як можна було проміняти такого крутого чувака, який любить дітей і приймає чужих, як своїх, на чмира, який покинув свою жінку і своїх діток майже відразу після народження молодшої дитини...",

"Велика повага до Чоловіка виховує дітей від іншого і поступово стає для них Папою. І ганьба чмошникам, які тих діток залишають без сорому і совісті.

Життя таких нагне і неодноразово".

Останні новини України:

Нагадаємо, Монатик, відмовившись перекладати пісні українською, почав повчати Дантеса

А ще Politeka повідомляла, що Дантес із Монатиком переспівали старих хіт, приголомшивши українців.

Також Politeka писала, що Дорофєєва після Дантеса зацікавила релізом