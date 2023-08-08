Так, під обстрілами знов перебували Бериславський, Херсонський та частина Каховського району, пише Politeka.net з посиланням на поліцію Херсонщини.

Російські окупанти били по мирним житловим кварталам із мінометів, артилерії, реактивних систем залпового вогню, танків, літаків. Окупанти також скидали боєприпаси з БпЛА.

«Сильних обстрілів із РСЗВ та артилерії зазнав Херсон. У мікрорайоні «Корабел», Дніпровському та материковій частині Корабельного району зафіксовано пошкодження пам’ятників, адміністративних будівель, багатоповерхових та приватних будинків, автомобілів, господарських споруд», - розповіли в поліції.

Також від обстрілів постраждало приміщення Пункту незламності.

У Садовому внаслідок артилерійського обстрілу мінно-вибухову травму та осколкові поранення отримав 51-річний місцевий. Чоловіка госпіталізували. Також постраждав 68-річний чоловік у Микільському.

Авіаударів зазнали Козацьке, Томарине та Одрадокам’янка - там пошкоджено будинки, дорожнє полотно, сільгоспугіддя. Також під артилерійськими обстрілами перебували Токарівка, Зеленівка, Янтарне.

Додамо, що поліція і СБУ продовжує «полювання» на зрадників. Так, На Херсонщині було викрито колишнього правоохоронця, який працював на ворога

«42-річний мешканець Херсону, який до 2021 року проходив службу у різних підрозділах поліції, зокрема і у внутрішній безпеці, під час тимчасової окупації регіону працював у незаконно створеному слідчому ізоляторі», - розповіли в поліції.

Тим часом на лівобережжі Херсонщини, зокрема у Каховці, російські військові поширили фейки про відведення своїх військ.

Окрім цього, окупанти відключили російський мобільний зв'язок та дротовий інтернет, в той час, коли вулицями курсували автомобілі, оснащені спеціальним електронним обладнанням для виявлення роботи передавачів інформації.

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Також повідомлялось, що ЗСУ взяли Крим в оперативний контроль.

Крім того, Politeka.net писала, що окупанти жорстоко вдарили по багатоповерхівці.