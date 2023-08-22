Про це, як пише Politeka.net, офіційно повідомили в Міністерстві оборони України.
«Воїни 47 бригади, яка з боєм увійшла у село Роботине, організували евакуацію мирних мешканців на БМП Бредлі», - розповіла заступниця мінстра оборони України Гання Маляр.
За її словами, українські бійці виконують планову бойову роботу та знищують ворога.
У відповідь росіяни безперервно обстрілюють Роботине з артилерії.
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«Воїни 47 окремої механізованої бригади зайшли в село Роботине, що на Мелітопольському напрямку!
Два місяці запеклих боїв й бійці нашої бригади за підтримки інших підрозділів прорвали багатоешелоновану лінію оборони окупантів!», - йдеться у повідомленні 47 ОМБр.
Українські захисники також зазначили, що ворог цинічно продовжує стирати село з лиця землі, в якому досі залишалися мирні мешканці.
"Півтора року чекали на ЗСУ. Ми похапали речі, документи та бігли, дорогою викидаючи ті пакети, бо життя – найцінніше. А потім ці хлопці з 47 бригади вивезли нас на танку», - так люди розповідають про евакуацію на американську БМП Бредлі.
Кадри з села Роботине бригада обіцяє оприлюднити дещо згодом задля безпеки воїнів.
«Тривають бої й ми закріплюємося на досягнутих рубежах», - зазначають 47 ОМБр.
Просування Збройних сил України в напрямку села Роботине Запорізької області має важливе тактичне значення.
Просування України в цьому районі може дозволити українським силам почати діяти за межами найщільніших російських мінних полів.
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