Є різниця в ситуаціях, які зараз відбуваються в областях

Коронавірус необхідно сприймати серйозно і ввести надзвичайний стан у найбільш незахищених областях України

Як повідомляє Politeka.net, таку думку озвучила народний депутат від партії "Слуга народу" Ірина Верещук. Крім того, вона розповіла для Politeka on-line в яких областях України необхідно терміново ввести надзвичайний стан через коронавірус (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

"Моя особиста думка полягає в тому, що нам необхідний надзвичайний стан, але тільки на деяких територіях України. Наприклад, на мою думку, він необхідний на територіях, які межують з Європейським союзом; Донецькій і Луганській областях, адже там є лінія розмежування, там є багато проблем; також в Харківській області, адже там ми межуємо з Російською Федерацією", - зазначила нардеп.

Крім того, вона назвала Черновецьку, Закарпатську та Львівську області.

"Є різниця в ситуаціях, наприклад, з Полтавською областю та Чернівецькою. Тому на сьогоднішній день, на мою думку, краще буде ввести частковий надзвичайний стан саме на цих територіях", - резюмувала експерт.

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