Всього за два місяці в бюджеті недорахувалися 20 мільярдів

Глави митниці і податкової служби України Максим Нефьодов і Сергій Верланов грабують український бюджет

Про це в ефірі Politeka On-line заявив економічний експерт Юрій Атаманюк (щоб переглянути відео, доскролльте до кінця).



За його словами, економічний блок уряду змінювався вже три рази, але ніякого ефекту це не дало.

"У нас повністю розграбований бюджет, його дохідна частина. Мається на увазі, податкова і митна служба", - упевнений експерт.

Згідно зі статистикою, митниця недоотримала за минулий квартал 20 мільярдів гривень.

"Всі люди розуміють, що ніякий карантин на перший квартал не впливав. Аналогічна ситуація у нас і з податкової. Два негідники Нефьодов і Верланов за рахунок конвертаційних центрів та контрабандних потоків вони грабують бюджет", - упевнений експерт.



Крім того, він вказав на зв'язок нинішнього прем'єр-міністра з главою Державної податкової служби України Сергієм Верлановим.

"Є вже інформація, що Шмигаль зі Львова, Верланов зі Львова, і що Шмигаль вже говорить про те, що знайшли спільну мову. Ракова пухлина корупції продовжує існувати і, можливо, вона вже дійшла і до прем'єр-міністра країни. Ми можемо ходити з простягнутою рукою по Міжнародним Валютним Фондам та інших інституціях, але багатше ми не станемо", - заключив експерт.

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